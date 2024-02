Business news: negli Usa per la prima volta da 20 anni, importazioni dal Messico superano quelle dalla Cina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per la prima volta da 20 anni a questa parte, gli Stati Uniti hanno importato più prodotti dal Messico che dalla Cina. Lo indicano i dati pubblicati il 7 febbraio dal dipartimento del Commercio, che per il 2023 segnalano anche una riduzione di quasi il 18,7 per cento del deficit commerciale, ora pari a 773,4 miliardi di dollari. È tuttavia soprattutto il deficit commerciale con la Cina a essersi ridimensionato per effetto delle tensioni tra i due Paesi. Le importazioni statunitensi dal Paese asiatico sono diminuite del 20 per cento, attestandosi a 472,2 miliardi di dollari. Consumatori e imprese si sono piuttosto rivolti a Messico, Europa, Corea del Sud, Canada e Vietnam per l’acquisto di prodotti quali componenti di auto, scarpe, giocattoli e materie prime. Le importazioni dal Messico, più o meno stabili rispetto a un anno prima, sono state pari a 475,6 miliardi di dollari. L’export Usa, dall’altra parte, ha assistito a un lieve incremento nel corso del 2023, nonostante il dollaro forte e i problemi dell’economia globale. (Was)