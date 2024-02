Libia: ministro Interno Trabelsi e vice inviata Onu discutono protezione donne e minori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell'Interno del Governo di unità nazionale della Libia (Gun, con sede a Tripoli), Imad Trabelsi, ha discusso con la vice rappresentante speciale del segretario generale e coordinatore residente per gli affari umanitari delle Nazioni Unite, Georgette Gagnon, della cooperazione con l’Unicef nella protezione dei bambini e delle famiglie. Lo ha riferito il ministero libico su Facebook, secondo cui i due hanno anche parlato degli sforzi del dicastero per combattere la migrazione irregolare e del trattamento che i migranti ricevono nei centri di accoglienza, in particolare i gruppi vulnerabili di bambini e donne, fino alla loro deportazione volontaria nei paesi d'origine. Secondo le organizzazioni per i diritti umani locali e internazionali, le persone, soprattutto minori e donne, sono sottoposte a trattamenti estremamente inadeguati nei centri di detenzione in Libia, compresa talvolta la privazione del cibo. (segue) (Lit)