Libia: ministro Interno Trabelsi e vice inviata Onu discutono protezione donne e minori (2)

- La Libia non è uno Stato parte della Convenzione di Ginevra sui rifugiati del 1951 e le agenzie delle Nazioni Unite, pur presenti nel Paese nordafricano, non possono operare liberamente. Tuttavia, nei mesi scorsi sono stati compiuti dei piccoli passi avanti a livello normativo con la ratifica della Convenzione sui diritti del fanciullo. Con il sostegno dell’Unione europea, infatti, è ora possibile realizzare dei centri controllati per donne e bambini, in modo da poter fare almeno un primo screening. (Lit)