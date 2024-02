Finlandia: presidenziali, Stubb in testa con il 52,7 per cento a scrutinio parziale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alexander Stubb, candidato alle elezioni presidenziali finlandesi per il Partito della coalizione nazionale, è in testa al ballottaggio con il 52,7 per cento. Lo ha reso noto l’emittente radiotelevisiva pubblica “Yle”. Il suo avversario, il candidato dei Verdi Pekka Haavisto, è al 47,3 per cento. Al momento lo scrutinio dei voti è al 59,6 per cento. I cittadini finlandesi hanno votato oggi al secondo turno delle elezioni presidenziali per individuare il successore di Sauli Niinisto. (Sts)