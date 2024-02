© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro ei principali appuntamenti previsti per domani a Milano e in LombardiaCOMUNESi riunisce il Consiglio comunalePalazzo Marino (ore 16:30)REGIONEIl sottosegretario alla Presidenza con delega a Sport e Giovani, Lara Magoni, partecipa alla presentazione della Milano - Sanremo.Comune piazza Municipio, 2 Pavia (ore 11:30)Il presidente Attilio Fontana interviene alla presa di possesso delle funzioni direttive di Presidente del Tribunale di Milano -Palazzo di Giustizia, aula magna (ore 12)L'assessore ad Agricoltura, sovranità alimentare e foreste, Alessandro Beduschi, partecipa alla presentazione dei Progetti emblematici maggiori mantovani che vedono la collaborazione di Regione Lombardia con Fondazione Cariplo.Conservatorio Campiani, via della Conciliazione, 33 Mantova (ore 14)Il presidente Attilio Fontana interviene al convegno "Responsabilità da reato degli enti ex D.lgs. 231/2001"Biblioteca Ambrosoli Via Freguglia, 1 (ore 14:30)Il vicepresidente e assessore al Bilancio e alle Finanze Marco Alparone, e l'assessore a Università, Ricerca e Innovazione, Alessandro Fermi, intervengono al convegno “Generare per condividere: dati sintetici per un uso etico dell'Intelligenza Artificiale”. È previsto un videocollegamento del ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso.Palazzo Pirelli, Belvedere “Jannacci” (ore 19:30)VARIECerimonia di premiazione contest "L'energia dell'acqua”. Intervengono, tagli altri, Maurizio Lupi, presidente Fondazione Costruiamo il Futuro; Nicola Monti, amministratore delegato Edison; Paola Frassinetti, sottosegretaria di Stato per l'Istruzione e il meritoPalazzo Edison Foro Buonaparte 31 (ore 10)Mind the STEM Gap – Together Dialoghi intergenerazionali sulla scienza. Intervengono, tra gli altri, Donatella Sciuto, Rettrice del Politecnico di Milano e Diana Bracco, Presidente, Fondazione BraccoPolitecnico di Milano, Aula Magna, Piazza Leonardo da Vinci, 32 (ore 12)W Leadership Summit. La leadership al femminile: Strategie, modelli, analisi e confronti nell'evento che valorizza le eccellenze in campo istituzionale, finanziario e imprenditoriale. Intervengono, tra gli altri, Silvia Maria Rovere, Presidente, Poste Italiane; Alessandra Ricci, Amministratore Delegato e Direttore Generale, Sace; Elena Bottinelli, Head of Digital Transition and Transformation, Gruppo San Donato; Cristina Rustignoli, Country General Counsel, Generali Italia; Luigia Tauro, Consigliera e Presidente Comitato Sostenibilità, Banco BPM; Luisa Todini, Imprenditrice, Presidente onorario, Comitato LeonardoIstituto dei Ciechi, via Vivaio, 7 (ore 14)Presentazione del volume del cardinale José Tolentino Mendonca, prefetto del Dicastero per la Cultura e l'Educazione della Santa Sede, dal titolo "Estranei alla Terra".Università Cattolica del Sacro Cuore, Aula Pio XI, largo Gemelli 1 (ore 18)(Rem)