Business news: Ocse, economia Messico crescerà del 2,5 per cento nel 2024

- L'economia del Messico nel 2024 dovrebbe crescere del 2,5 per cento per poi calare al 2 per cento nel 2025. È quanto emerge dalle previsioni intermedie pubblicate oggi dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (Ocse), che restano invariate rispetto a quelle di novembre. “Le tensioni geopolitiche costituiscono un rischio importante nel breve termine” per l’attività economica e l’inflazione, soprattutto se “il conflitto colpirà il settore energetico”, ha segnalato l’organizzazione. (Frp)