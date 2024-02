Milano: in piazza Sempione si festeggia il Capodanno cinese (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Capodanno Cinese "è molto importante per la comunità cinese, che è molto ampia: tra Milano e provincia contiamo 33 mila cinesi di origine, tanti sono diventati italiano", ha detto il sindaco di Milano Giuseppe Sala, prima dell'inizio delle celebrazioni del Capodanno Cinese all'arco della Pace. La comunità cinese "è una presenza importante - ha spiegato ai cronisti il sindaco - anche per la nostra economia con ottomila imprese". "Questo è un evento che piace anche ai milanesi noi siamo una città che crede sempre nell’idea che l’insieme delle culture porta valore e non è un pericolo. Entriamo nell’anno del Drago quindi energia e prosperità e ce n’è bisogno”. A introdurre la celebrazione il console Liu Kan, che ha parlato di come questa festa sia “la più importante per tutti i cinesi”, sottolineando il valore di “integrazione” dell’evento. “Noi continuiamo a integrarci nella comunità italiana e la comunità italiana entra sempre di più nella nostra cultura”, ha chiosato. (Rem)