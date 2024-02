Usa-Israele: “Washington Post”, Biden si avvicina alla rottura con Netanyahu sulla guerra a Gaza (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’articolo, sulla base di interviste a 19 alti funzionari dell’amministrazione e consulenti esterni, molti dei quali hanno parlato a condizione di non essere nominati, sottolinea che un punto particolarmente critico è il piano di Israele di lanciare una campagna militare a Rafah, la città più meridionale di Gaza, che confina con l’Egitto e la cui popolazione è aumentata di quattro volte. Un consigliere di Biden ha fatto notare che lì sono accampati moltissimi profughi che già “non ricevono abbastanza cibo e acqua”. Per molti collaboratori del presidente, tuttavia, non sarebbe sufficiente un “cambiamento retorico”, ma servirebbe porre delle condizioni per il sostegno a Israele, anche perché c’è un diffuso scetticismo sulla sua capacità raggiungere l'obiettivo dichiarato della vittoria militare totale su Hamas. (Was)