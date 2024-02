Venezuela: denunciano arresto avvocato San Miguel, direttrice ong "Control Ciudadano"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Numerose forze politiche e organizzazioni non governative del Venezuela denunciano la mancanza di notizie di Rocio San Miguel, direttrice dell'organizzazione non governativa "Control Ciudadano" (Cc), arrestata nella giornata di venerdì all'aeroporto internazionale Maiquetà, di Caracas. Esperta di questioni militari e di sicurezza, San Miguel - secondo la ricostruzione dei media - sarebbe stata portata negli uffici dell'intelligence militare poco prima di intraprendere un viaggio all'estero per motivi familiari. L'arresto di San Miguel, si legge in una nota di Provea (ong a difesa dei diritti umani), "è un fatto molto grave che mette in evidenza la progressiva chiusura dello spazio civico e l'impegno di chi governa nel reprimere le voci critiche". Una fonte a conoscenza del dossier sentita ieri dall'emittente Usa "Cnn" segnala che l'arresto di Cc sarebbe legato al caso "Braccialetto bianco", uno dei cinque tentativi di presunto colpo di Stato che si sarebbero consumati nelle ultime settimane. (segue) (Res)