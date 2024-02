Gaza: Netanyahu, vittoria contro Hamas richiede controllo di sicurezza di Israele

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro di Israele, Benjamin Netanyahu, ha affermato che la vittoria contro il movimento islamista palestinese Hamas nella Striscia di Gaza è “a portata di mano” e che, sebbene ci vorrà tempo, non ci vorranno anni. Lo ha riferito il quotidiano "The Times of Israel", secondo cui il premier ha detto: “È una battaglia difficile, ma una battaglia che stiamo vincendo, per la smilitarizzazione della Striscia”. Parlando ai ministri del governo nella base militare dell’unità speciale di ingegneria Yahalom a Julis, Netanyahu ha detto di aver riferito al presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, e a tutti i leader mondiali che la vittoria “richiede il nostro controllo di sicurezza" sull’"intera area a ovest della Giordania, compresa la Striscia di Gaza”. “Non c’è nessun sostituto”, ha proseguito il premier, aggiungendo: “Ci sarà sempre il controllo di sicurezza israeliano, e se ciò richiederà la nostra presenza all’interno, allora ci sarà una presenza all’interno (di Gaza)”. Infine, Netanyahu ha riconosciuto che la pressione estera su Israele sta aumentando e che il mantenimento dell’unità è fondamentale. (Res)