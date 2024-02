Senegal: un’altra vittima nelle proteste contro il rinvio delle elezioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un’altra persona, la terza in tre giorni, è morta nelle proteste scoppiate in Senegal contro il rinvio delle elezioni presidenziali annunciato la settimana scorsa dal presidente Macky Sall. Lo riferisce l’emittente radiofonica “Rfi”. L’ultima vittima è un ragazzo di 16 anni di nome Landing Camara: a quanto si è appreso da un ospedale, sarebbe stato raggiunto da un proiettile alla testa a Ziguinchor. Negli scontri nella città sud-occidentale sarebbero state coinvolte anche altre persone, rimaste ferite. Ieri si è avuta notizia di una vittima a Dakar, la capitale: un giovane ambulante di 23 anni di nome Modou Gueye, il cui decesso è stato rivelato dalla sua famiglia. Il giorno precedente a Saint-Louis, nel campus della Gaston Berger University, è morto in circostanze ancora da chiarire lo studente Alpha Yero Tounkara, 22 anni. Il ministero dell’Interno senegalese ha confermato il decesso, assicurando che saranno condotte indagine ma negando un coinvolgimento delle forze dell’ordine. (segue) (Res)