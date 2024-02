Gaza: Netanyahu, risposta Usa ad attacco Hamas sarebbe stata forte quanto quella di Israele

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu, ha affermato che la risposta degli Stati Uniti a un attacco simile a quello del movimento islamista palestinese Hamas del 7 ottobre 2023 sarebbe stata “forte almeno quanto quella di Israele”, se non di più. Parlando all'emittente statunitense "Fox News", Netanyahu ha detto di non “sapere cosa intendesse" il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, definendo le operazioni militari di Israele contro Hamas nella Striscia di Gaza come "eccessive”. (Res)