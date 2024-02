Gaza: Libano chiede a Consiglio sicurezza Onu di adottare decisione per cessate il fuoco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero degli Esteri del Libano ha chiesto al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite di "assumersi le proprie responsabilità adottando una decisione per un cessate il fuoco immediato" nella Striscia di Gaza. In un comunicato stampa, Palazzo Bustros ha esortato il Consiglio ad adottare una decisione anche per "l'ingresso di aiuti umanitari (da consegnare) ai palestinesi" e per il riconoscimento di "uno Stato palestinese con Gerusalemme Est come capitale". Il dicastero di Beirut ha inoltre "condannato fermamente i piani di Israele di invadere Rafah (la città più a sud della Striscia, al confine con l'Egitto), di continuare la loro incessante guerra contro Gaza, nonché l'esodo forzato dei palestinesi". (Lib)