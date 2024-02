Russia: Memorial, ucraino accusato di spionaggio è morto in carcere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Viktor Demchenko, ucraino accusato di spionaggio in Russia, è morto durante la detenzione. Lo ha reso noto l’associazione per i diritti umani Memorial, ripresa dall’agenzia di stampa “Rbc Ucraina”. A quanto ha riferito Memorial in base a documenti sul suo caso, l’uomo è morto in un carcere nella regione di Rostov mentre era in attesa del processo. Demchenko, originario della regione di Donetsk, era accusato di spionaggio e partecipazione a un’organizzazione terroristica. L’agenzia di stampa russa “Tass”, sulla base di quanto appreso ddlle forze dell’ordine, ha sostenuto invece che Demchenko sia morto il 31 dicembre nell’ospedale del penitenziario per le conseguenze di un ictus. (Kiu)