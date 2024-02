Libia: vice capo Consiglio presidenziale Al Lafi e deputato Germania discutono elezioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vicepresidente e rappresentante della Tripolitania nel Consiglio presidenziale della Libia, Abdullah al Lafi, ha discusso con un membro del parlamento federale della Germania, Tobias Bacherle, delle modalità per far avanzare il processo politico e gli esiti del lavoro del Comitato 6+6 per la stesura delle leggi elettorali. Lo ha riferito il Consiglio presidenziale in una nota, secondo cui l'incontro è avvenuto alla presenza di un membro della Camera dei rappresentanti della Libia, Ayman Saif al Nasr, e dell'ambasciatore di Germania nel Paese, Michael Unmacht. Nell'occasione, il deputato tedesco ha affermato la disponibilità del suo Paese a fornire tutto il sostegno per il successo del processo politico e del progetto di riconciliazione nazionale, per realizzare le aspirazioni del popolo libico, per lo svolgimento delle elezioni e per il raggiungimento di una stabilità duratura e della pace in Libia, si legge nella nota. (Lit)