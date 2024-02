Usa-Israele: Biden sente Netanyahu, no a operazione a Rafah senza garanzie per sicurezza civili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha parlato con il primo ministro di Israele, Benjamin Netanyahu, del conflitto in corso contro Hamas nella Striscia di Gaza. Biden ha ribadito che la sconfitta di Hamas è un “obiettivo condiviso”, ma anche che un’operazione militare a Rafah “non dovrebbe procedere senza un piano credibile e praticabile per garantire la sicurezza e il sostegno a oltre un milione di persone che vi trovano rifugio”. Lo riferisce una nota della Casa Bianca. I due leader, si legge nel resoconto, hanno discusso degli sforzi in corso per il rilascio degli ostaggi e a questo proposito il presidente statunitense ha evidenziato la necessità di sfruttare i progressi compiuti nei negoziati per garantire il rilascio di tutte le persone tenute in ostaggio. Biden, inoltre, ha chiesto misure urgenti e specifiche per “aumentare la portata e la consistenza dell’assistenza umanitaria ai civili palestinesi innocenti”. I due leader hanno concordato di rimanere in stretto contatto. (Was)