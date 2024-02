Roma: ingoia 5 ovuli di cocaina e va in ospedale, arrestato 21enne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un ragazzo di 21 anni si è presentato al pronto soccorso dell'ospedale Gemelli di Roma nel pomeriggio dopo aver ingerito 5 ovuli di cocaina. Il 21enne italiano, incensurato, ha chiesto aiuto alla dottoressa per dolori addominali. Dopo la radiografia, che ha accertato la presenza degli ovuli nello stomaco, è stata avvisata la polizia. Gli agenti, oltre a recarsi in ospedale, hanno perquisito anche la sua abitazione in via Monte Gennaro al Tufello trovando un bilancino, sostanza da taglio della droga e 1.200 bustine. Il giovane è stato arrestato e, dopo le sue dimissioni, verrà interrogato dal Gip del tribunale capitolino. (Rer)