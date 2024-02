Business news: Banca sviluppo del Brasile annuncia finanziamento di 93,5 milioni di euro alla Volkswagen

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Banca nazionale dello sviluppo economico del Brasile (Bndes) ha annunciato un finanziamento di 500 milioni di reais (circa 93,5 milioni di euro) per la Volkswagen, destinati a progetti di ricerca e sviluppo di veicoli ibridi ed elettrici nel Paese. "L'obiettivo di questo progetto è sviluppare nuove tecnologie che contribuiscano alla decarbonizzazione e alla riduzione delle emissioni inquinanti di Co2 della flotta nazionale, in linea con la sostenibilità, l'efficienza e la transizione energetica per i prossimi anni", ha dichiarato il presidente del Bndes, Aloizio Mercadante. Il finanziamento è in linea con il piano "Nova Industria Brasil", presentato il 22 gennaio dal governo brasiliano. Il piano prevede investimenti pari a 56 miliardi di euro per il settore industriale entro il 2026 e ha ha tra i suoi obiettivi lo sviluppo di sistemi di mobilità sostenibile, oltre a "riposizionare il Brasile nel commercio internazionale", secondo quanto affermato dal vice presidente del Brasile, Geraldo Alckmin. (Brs)