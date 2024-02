© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ieri sera 4 auto sono andate a fuoco in un parcheggio di via Nicola Maria Nicolai, in zona san Basilio, a Roma. Oltre i Carabinieri della stazione Santa Maria del Soccorso, sul posto sono intervenuti anche i Vigili del fuoco che hanno domato le fiamme. Al momento non si conoscono le cause dell'incendio e sono in corso le indagini volte a chiarirle. (Rer)