Roma: uomo sbranato e ucciso dai cani mentre fa jogging, catturati tre rottweiler

- Un uomo di mezza età è stato ucciso sbranato da tre rottweiler, mentre faceva jogging nei pressi del parco di Manziana, vicino Roma. Il corpo è stato trovato a terra nel bosco, intorno alle 8:30 di questa mattina. Inutili i soccorsi. Il cadavere, ancora non identificato, è stato trovato in abbigliamento sportivo (scarpe ginniche pantaloncini corti) e presentava profonde lesioni, con ferite sul viso e arti superiori. L'uomo è morto prima dell'arrivo del 118. I cani, che lo hanno aggredito, forse scappati da un'abitazione vicina, sono stati catturati. La vittima non è stata ancora identificata, mentre sarebbe stata rintracciata la persona proprietaria dei cani. Sul posto i militari di Manziana e i Forestali, i guardia parco del bosco di Manziana, veterinari e accalappia cani (dotati anche di fucili con sedativi), protezione civile, sindaco e vicesindaco di Manziana. (Rer)