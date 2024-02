Cisgiordania: presidente Autorità palestinese nomina nuovo comandante forze sicurezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mahmoud Abbas, il presidente dell'Autorità nazionale palestinese (Anp, con sede a Ramallah, in Cisgiordania), ha emesso decreti per la nomina di un nuovo comandante e di un nuovo vice comandante delle forze di sicurezza. Lo ha reso noto l'agenzia di stampa palestinese "Wafa", secondo cui il generale Abed Suleiman Abu Mahmid (noto come Abdel Qader al Tamari), in qualità di comandante, e il suo vice Iyad al Aqra assumeranno i propri incarichi nei prossimi giorni. La decisione fa parte di una riforma annunciata il mese scorso dal primo ministro dell'Anp, Mohammad Shtayyeh, che secondo alcuni alti funzionari del governo di Ramallah è stata richiesta dagli Stati Uniti durante i colloqui a proposito delle operazioni militari di Israele nella Striscia di Gaza. (Res)