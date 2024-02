Usa-Israele: “Washington Post”, Biden si avvicina alla rottura con Netanyahu sulla guerra a Gaza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, è vicino al punto di rottura col primo ministro di Israele, Benjamin Netanyahu, sulla guerra a Gaza, perché il leader della Casa Bianca e i suoi più stretti collaboratori non vedono la possibilità di esercitare un’influenza in forma privata. Lo scrive il quotidiano “The Washington Post”, secondo il quale la “crescente frustrazione nei confronti di Netanyahu ha spinto alcuni degli assistenti di Biden a esortarlo a essere pubblicamente più critico”. Dopo essere stato a lungo riluttante, Biden si starebbe “lentamente avvicinando all’idea”. Per ora, ricorda la testata, la Casa Bianca ha respinto le richieste di sospendere gli aiuti militari a Israele o di imporre condizioni, tuttavia, alcuni assistenti di Biden gli stanno consigliando di “prendere le distanze da un leader impopolare” ribadendo al contempo il sostegno di lunga data allo Stato ebraico. Biden, spiega “Wp”, ha “un attaccamento viscerale” a Israele ed è restio a “criticare un primo ministro in carica, soprattutto in tempo di guerra”; tuttavia, la sua pazienza “si sta esaurendo”, anche perché si avvia verso una combattuta campagna elettorale e dai sondaggi emerge che i giovani elettori, le persone di colore, i musulmani e gli arabi-americani disapprovano fortemente la sua gestione del dossier. (segue) (Was)