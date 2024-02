Serbia: Orban, se l’Ue non integrerà Belgrado la perderemo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Serbia deve aderire all’Unione europea al più presto altrimenti Belgrado cercherà la cooperazione con altri partner e Bruxelles la perderà. Lo ha detto il premier ungherese Viktor Orban in un’intervista che sarà pubblicata il 15 febbraio ma di cui il quotidiano austriaco “Die Presse” ha rilasciato un’anticipazione. “Prima di iniziare un nuovo allargamento all’Ucraina dobbiamo portare a termine le vecchie promesse di allargamento. Se non integriamo la Serbia il prima possibile la perderemo” perché Belgrado “ha altre opzioni”, ha dichiarato Orban a colloquio con l’ex cancelliere austriaco Wolfgang Schuessel. La Serbia “ha appena concluso un accordo di libero scambio con la Cina”, ha affermato il primo ministro magiaro a dimostrazione di quanto detto. Per Budapest l’integrazione europea dei Balcani occidentali è “una priorità massima”, soprattutto ora che l’Ungheria si accinge ad assumere, dal primo luglio, la presidenza di turno del Consiglio dell’Ue. (Geb)