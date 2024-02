Ucraina: Consiglio sicurezza Kiev, se forniture armi non aumentano la situazione si complicherà

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Ucraina ha bisogno di altre armi per resistere all’aggressione russa e se i Paesi occidentali non aumenteranno le loro forniture, allora la situazione al fronte è destinata a diventare più complicata. Lo ha detto il segretario del Consiglio di sicurezza nazionale e della difesa dell'Ucraina, Oleksij Danilov, in un'intervista all’emittente radiotelevisiva pubblica portoghese “Rtp”. “La situazione al fronte è molto difficile. Non è mai stata facile sin dal 24 febbraio 2022 (data dell’inizio dell’invasione). Se qualcuno pensa altrimenti, non capisce la guerra”, ha affermato Danilov. A suo avviso, la fornitura di armi alla Russia da parte di Iran e Corea del Nord ha avuto un impatto sulla situazione sul campo, pertanto l’Occidente deve aumentare significativamente le sue forniture militari a Kiev. A proposito del ritardo nell’allocazione di aiuti da parte del Congresso degli Stati Uniti, Danilov ha avvertito che ogni dilazione ha conseguenze al fronte. Malgrado ciò, “non ci fermeremo, difenderemo il nostro Paese. Non abbiamo alternative, non c’è via di uscita”, ha dichiarato il segretario. “Speriamo davvero che i nostri partner capiscano che è a rischio la nostra indipendenza ma anche l’unità dell’intero Occidente”, ha aggiunto. (Spm)