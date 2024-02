Brasile: colonnello arrestato per presunto coinvolgimento nell’organizzazione di un golpe

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il colonnello Bernardo Romao Correa Neto, tornato oggi in Brasile dagli Stati Uniti, è stato arrestato per il presunto coinvolgimento nell’organizzazione di un colpo di stato. L’arresto, come riferisce la stampa brasiliana, è stato eseguito all’aeroporto dalla Polizia federale, che ha anche sequestrato tre passaporti, uno dei quali diplomatico, e un cellulare. L’alto ufficiale è stato poi consegnato all’Esercito. L’udienza di custodia si è tenuta questa mattina. Correa Neto è il quarto arrestato nell’ambito dell’operazione “Tempus veritatis”. Giovedì sono state arrestate altre tre persone, di cui due militari: il colonnello Marcelo Camara, della riserva dell’Esercito e consigliere dell'ex presidente Jair Bolsonaro, il tenente colonnello Rafael Martins e Filipe Martins, ex consigliere speciale di Bolsonaro. (Brs)