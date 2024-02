Milano: De Corato (Fd'I), zona di via Padova ormai completamente allo sbando

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Il Sindaco, oggi, si è detto ‘preoccupato di tutto’. Si è accorto solo adesso della pericolosità della città e, soprattutto la zona Padova/Costa/Loreto, è completamente allo sbando ed in preda ad un enorme tasso di criminalità straniera”. Lo dichiara in una nota l’onorevole di Fratelli d’Italia e membro della Commissione d'inchiesta alla Camera sulla Sicurezza e sul degrado delle Periferie in Italia, in merito al caso di furto e aggressione verificato in via Padova. “Tali spiacevoli situazioni – continua - le si devono alle Giunte di Centrosinistra, compresa quella attuale, che hanno deciso di togliere la camionetta fissa di militari, installata dalle Giunte Centrodestra, attraverso la quale i reati negli anni 2009/2010 diminuirono del 40 per cento come annunciato con una nota ufficiale dall'allora Questore di Milano Vincenzo Indolfi”. “Soprattutto in questi quartieri e zone, secondo De Corato, vanno ripristinati i militari e le ordinanze coprifuoco che con la Giunta Moratti avevamo fatto per contrastare questi frequenti fenomeni multietnici che imponevano ai locali la chiusura massima alle ore 19:30, evitando così risse e violenze dovute spesso all'abuso di alcol e droghe varie”. “Vanno, infine, messi presidi mobili di Polizia Locale ventiquattro ore su ventiquattro”, conclude.(Com)