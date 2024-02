Tanzania: presidente Samia Suluhu Hassan domani in udienza da papa Francesco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidente della Tanzania, Samia Suluhu Hassan, sarà ricevuta domani in Vaticano da papa Francesco per un’udienza privata. Il Pontefice riceverà poi anche la delegazione presidenziale. Lo annuncia il ministro degli Esteri tanzaniano, January Makamba, in un post sul social network X. L’agenda prevede anche colloqui col cardinale Pietro Parolin, segretario di Stato della Santa Sede, e con l’arcivescovo Paul Richard Gallagher, segretario per i rapporti con gli Stati e le organizzazioni internazionali. Il ministro precisa che la visita avviene su invito del Santo Padre e che della delegazione presidenziale fanno parte Eveline Ntenga, presidente dell’Unione delle donne cattoliche della Tanzania (Wawata); Deogratias Rutatora, presidente del Consiglio nazionale dei laici; Leonard Mapolu, presidente dell’Unione dei giovani lavoratori cattolici della Tanzania (Viwawa); Dalmas Gregory, presidente del Consiglio laico di Zanzibar, e Teresia Seda, presidente di Utoto Mtakatifu Jimbo Kuu, organizzazione religiosa di Dar es Salaam dedita all’infanzia.(Res)