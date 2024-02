Somalia: Crosetto, ferma condanna per vile attentato a opera di Al Shabab

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro della Difesa Guido Crosetto ha dichiarato la sua “ferma condanna per il vile attentato di ieri in Somalia ad opera di Al Shabab”. “Esprimo la mia solidarietà ai familiari delle vittime e dei feriti tra cui militari degli Emirati Arabi Uniti e del Bahrein”, ha scritto il ministro in un messaggio su X. (Res)