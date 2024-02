Myanmar: giunta sta applicando legge su servizio militare obbligatorio per almeno due anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo militare del Myanmar sta applicando una legge che consente alle forze armate di arruolare per almeno due anni tutti gli uomini di età compresa tra i 18 e i 35 anni e le donne tra i 18 e i 27 anni. I limiti di età possono salire fino a 45 e 35 anni rispettivamente in caso di persone qualificate e la durata del servizio può essere estesa fino a cinque anni. La renitenza alla leva è punibile con il carcere per lo stesso periodo di mancato servizio. Lo riferisce il sito di informazione “The Irrawaddy”, edito da esuli birmani in Thailandia. Secondo quanto riferito, il ministero della Difesa ha annunciato l’applicazione di una legge che risale al 2010, senza fornire per il momento ulteriori dettagli. Il portavoce della giunta al potere a Naypyidaw dal golpe del 2021, Zaw Min Tun, ha spiegato che “un sistema di servizio militare nazionale che coinvolga tutte le persone è essenziale a causa della situazione che si sta verificando nel Paese”. (segue) (Fim)