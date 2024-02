Milano: Sala su protesta lavoratori musei, noi chiediamo i salari minimi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La protesta dei lavoratori del compatto museale, “direi che è normale. Noi, nei nostri bandi nuovi, stiamo chiedendo che la retribuzione del personale sia in linea con quello che dovrebbe essere il salario minimo in Italia". Lo ha detto il sindaco di Milano Giuseppe Sala a margine delle celebrazioni del capodanno cinese all'arco della Pace, a Milano. "Io li capisco e d’altro canto ormai non c’è più nessun dipendente comunale che ha il salario sotto a quello minimo", ha proseguito Sala. "È un lavoro lungo e richiede ancora tempo", ha concluso. (Rem)