Spagna: domani ministero Lavoro convoca parti sociali su prevenzione infortuni

- Il ministero del Lavoro spagnolo si riunirà domani con le parti sociali per affrontare il problema delle prevenzione degli infortuni sul lavoro in Spagna. Questo incontro fa parte del nuovo quadro della Strategia spagnola per la sicurezza e la salute sul lavoro 2023-2027. L'Unione generale dei lavoratori (Ugt) ha evidenziato che si tratta di un tavolo che "non può più essere rimandato", visto che solo fino a novembre 2023, ultimo mese per il quale sono disponibili i dati, 664 lavoratori sono morti in incidenti sul lavoro "per il semplice fatto di cercare di guadagnarsi da vivere". Tra le questioni da includere, l'Ugt chiede che si tenga conto dei rischi psicosociali, che secondo il sindacato sono legati alla principale causa di morte per incidenti sul lavoro in Spagna, ovvero infarti e ictus. Inoltre, il sindacato ritiene necessario apportare modifiche normative per adattare la legislazione sulla prevenzione alle nuove realtà del mondo del lavoro, nonché migliorare la gestione della prevenzione. (Spm)