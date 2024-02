Russia: intelligence britannica, la guerra in Ucraina sta alimentando la carenza di medici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La guerra d’invasione che Mosca conduce in Ucraina sta probabilmente alimentando carenze nel personale sanitario in Russia. Lo ha riferito il ministero della Difesa del Regno Unito, nel consueto aggiornamento dell’intelligence britannica sulla situazione in Ucraina. “Poco dopo la mobilitazione russa del settembre 2022 i professionisti sanitari sono stati avvertiti di non lasciare il Paese. Tuttavia, fino al 2 per cento tra dottori e altri operatori sanitari russi ha effettivamente lasciato il Paese per evitare la chiamata alle armi. Inoltre, fino a tremila operatori sanitari sono stati probabilmente mobilitati per l’assistenza medica in combattimento”, si legge nel rapporto. A novembre 2023 il ministero della Sanità russo ha reso noto che il settore sanitario è a corto di circa 26.500 dottori e 58.200 infermieri. “C’è una carenza significativa di medici in 22 regioni, mentre in altre sette la carenza è grave”, ha riferito l’intelligence britannica. Una stima suggerisce che nei 15 mesi fino a gennaio 2024 il numero dei medici in Russia sia diminuito di 7.500 unità a causa di orari di lavoro prolungati e stipendi bassi. I costi del finanziamento della guerra in Ucraina “stanno avendo un impatto negativo su diversi settori civili” e “non ci sono segni che la tendenza al ribasso del numero dei professionisti sanitari in Russia possa cambiare nel corso del 2024”, si legge. (Rel)