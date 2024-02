Giornata malato: Rocca, al lavoro per restituire dignità e speranza a pazienti Lazio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Restituire dignità e speranza ai pazienti del Lazio. Lo scrive su Facebook il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca. Papa Francesco, nel tradizionale messaggio in occasione della Giornata mondiale del malato, "ci ricorda quanto siano importanti la comunità, la condivisione, la solidarietà. Stiamo lavorando con passione e determinazione per restituire dignità e speranza ai pazienti del Lazio, specialmente a quanti vivono in territori troppo spesso dimenticati - sottolinea Rocca -. Dobbiamo recuperare gli anni della mancata programmazione, degli sprechi e della cattiva gestione e fare in modo che nessuno, in questa Regione, debba sentirsi solo nell'affrontare il dolore e la sofferenza di una malattia che colpisca se stesso o una persona cara", conclude il governatore. (Rer)