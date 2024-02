Milano: Verri (Lega), auguri a comunità cinese per anno del dragone

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'anno del dragone è stato colto a Milano da un sacco di Milanesi che hanno riempito l'Arco della Pace." Lo afferma Alessandro Verri capogruppo della Lega in Consiglio Comunale. "Ho avuto il piacere di presenziare alla cerimonia così come il Sindaco Sala che ha espresso la sua vicinanza al popolo cinese e alla comunicata cinese a Milano. Fa specie che il sindaco abbia parlato di quanto sia importante per Milano l'integrazione, peccato che la sua giunta su questo fronte non ha fatto nulla, basti pensare alla dilagante insicurezza che abbiamo nella nostra città e al problema dei minori non accompagnati. L'anno del Drago invece lo accogliamo facendo gli auguri a tutta la comunità cinese con l'impegno che quest'anno faremo di tutto per dare un nuovo volto alla stanca Milano".(Com)