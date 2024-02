Nato: Stoltenberg critica Trump per commenti che “mettono militari Usa ed europei a rischio”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le parole dell’ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump sui Paesi membri della Nato che non spendono abbastanza per la difesa “mettono i militari statunitensi ed europei a rischio”. Lo ha riferito in una dichiarazione scritta il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg. “Ogni insinuazione che gli alleati (della Nato) non si difenderanno reciprocamente mina la nostra sicurezza, inclusa quella degli Stati Uniti, e mette le vite dei militari statunitensi ed europei a rischio”, ha detto Stoltenberg. “Mi aspetto che gli Usa resteranno un alleato della Nato forte e impegnato, indipendentemente da chi vincerà le elezioni presidenziali”, si legge nella dichiarazione. In un evento elettorale a cui ha partecipato ieri nella Carolina del Sud, Trump è tornato all’attacco dei Paesi membri della Nato che non destinano sufficienti risorse alla difesa, minacciando di non proteggerli nel caso in cui tornasse alla presidenza. (Beb)