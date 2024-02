Gaza: capo Stato maggiore Israele, pronto per operazione a Rafah se governo darà l’ok

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capo di stato maggiore delle Forze di difesa israeliane (Idf), Herzi Halevi, ha affermato di essere pronto a realizzare l'operazione di terra a Rafah, la città più a sud della Striscia di Gaza, al confine con l'Egitto, se il governo di Israele darà il via libera. Lo riferisce l'emittente israeliana “Channel 13”. Halevi ha rilasciato queste dichiarazioni nella base Julis delle Idf vicino ad Ashdod, nel sud di Israele, durante un briefing sulle operazioni militari a Gaza, a cui ha preso parte anche il primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu. In questa occasione, il ministro della Sicurezza nazionale, Itamar Ben Gvir, ha discusso con il capo di Stato maggiore delle Idf per l’inasprimento delle regole di ingaggio al confine con la Striscia. Secondo quanto reso noto dal sito d'informazione "Israel National News", Ben Gvir ha detto: “Chiunque si avvicini alla recinzione e metta in pericolo i cittadini israeliani e i nostri eroici militari dovrebbe essere fucilato”, sottolineando: “È così che si fa in qualsiasi paese normale. Non dobbiamo tornare al 6 ottobre (il giorno precedente all'attacco del movimento islamista palestinese Hamas in Israele)”. Infine, secondo quanto si apprende dal quotidiano in lingua ebraica "Maariv", a proposito del fatto che i militari israeliani impediscano ai manifestanti di raggiungere il valico di Kerem Shalom per impedire l'accesso degli aiuti umanitari a Gaza, Halevi ha dichiarato che se gli aiuti non passano attraverso Kerem Shalom, passeranno comunque attraverso il valico di Rafah senza la supervisione israeliana. (Res)