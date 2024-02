© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’ambasciatore cinese a Mosca, Zhang Hanhui, ha confermato che il presidente della Russia, Vladimir Putin, si recherà in visita in Cina quest’anno e ha aggiunto che i due leader avranno diversi incontri nei prossimi mesi. Il diplomatico, parlando all’agenzia di stampa russa “Ria Novosti”, ha detto che Putin e Xi si incontreranno “più volte” e che “la visita di Putin in Cina avrà sicuramente luogo” nel 2024.(Rum)