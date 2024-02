© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Furto di farmaci per decine di migliaia di euro, alla farmacia dell'ospedale civile di Civita Castellana, in provincia di Viterbo. I malviventi hanno agito nel tardo pomeriggio di venerdì quando è scattato l'allarme nell'ospedale e, all'arrivo del personale, erano spariti farmaci speciali per un valore di 80 mila euro. Del caso se ne stanno occupando i carabinieri della compagnia di Civita Castellana. (Rer)