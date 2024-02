Israele-Usa: media, prevista per oggi telefonata di Netanyahu e Biden

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' previsto per oggi un colloquio telefonico tra il primo ministro d'Israele, Benjamin Netanyahu, e il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden. Lo si apprende dai media israeliani. Non c'è stata alcuna conferma ufficiale da parte israeliana o statunitense. Nel frattempo, in un'intervista all'emittente "Fox News", Netanyahu ha spiegato di non aver parlato con Biden poiché “ha descritto la nostra risposta militare (all’attacco sferrato da Hamas il 7 ottobre 2023) è stata eccessiva”. Il premier ha inoltre insistito sul fatto che sconfiggere il movimento islamista palestinese e riportare a casa tutti gli ostaggi “non si escludono a vicenda”, e che il modo per riportarli in Israele è attraverso uno “sforzo militare prolungato”. L'8 febbraio, durante un discorso alla Casa Bianca, il presidente Usa aveva affermato che la risposta di Israele all’attacco di Hamas del 7 ottobre scorso è stata “eccessiva”. (Res)