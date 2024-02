Somalia: Emirati esprimono condoglianze per attacco Al Shabab a base militare Mogadiscio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero della Difesa degli Emirati Arabi Uniti ha porto le proprie condoglianze alle famiglie delle vittime dell'attacco sferrato nella notte dal gruppo terroristico islamista Al Shabab contro la base Generale Gordon di Mogadiscio, in Somalia. Lo si legge in una nota pubblicata dal dicastero emiratino su X (ex Twitter), in cui viene augurata ai feriti "una pronta guarigione". Nell'attacco, sono stati uccisi tre militari degli Emirati e un ufficiale del Bahrein, e altri due militari sono rimasti feriti. Il personale emiratino si trovava nel Paese africano per addestramento e riabilitazione delle Forze armate somale, nell’ambito di un accordo bilaterale. Da parte sua, il presidente somalo, Hassan Sheikh Mohamud, ha condannato con forza l’atto di terrorismo, espresso le condoglianze per le vittime e ringraziato gli Emirati per il contributo alla sicurezza nazionale. (Res)