Somalia: ambasciata d'Italia in Emirati esprime condoglianze per vittime attacco Al Shabab

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ambasciata d'Italia ad Abu Dhabi ha espresso le proprie condoglianze alle famiglie dei tre militari degli Emirati Arabi Uniti uccisi nell'attacco sferrato nella notte dal gruppo terroristico islamista Al Shabab contro la base Generale Gordon di Mogadiscio, in Somalia. Lo ha riferito l'ambasciata italiana su X (ex Twitter), aggiungendo: "Siamo al fianco degli Emirati Arabi Uniti nel condannare coloro che diffondono il terrore". Nell'attacco, sono stati uccisi tre militari degli Emirati e un ufficiale del Bahrein, e altri due militari sono rimasti feriti. Il personale emiratino si trovava nel Paese africano per addestramento e riabilitazione delle Forze armate somale, nell’ambito di un accordo bilaterale. (Res)