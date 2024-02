Gaza: media, Egitto non si opporrà a offensiva Rafah se condotta senza causare vittime civili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alti funzionari egiziani hanno detto alle loro controparti israeliane che Il Cairo non si opporrà a un'operazione di Israele a Rafah, la città più a sud della Striscia di Gaza, al confine con l'Egitto, purché sia condotta in modo da evitare vittime civili palestinesi. Lo ha reso noto l'emittente radiofonica gestita dalle Forze di difesa israeliane (Idf) "Army Radio", secondo cui l'Egitto potrebbe criticare aspramente Israele nel caso in cui lanciasse un'offensiva a Rafah, ma non agirà in modo da impedire alle Idf di operare. Nel frattempo, il quotidiano statunitense "Wall Street Journal" ha riportato che l'Egitto ha avvertito il movimento islamista palestinese Hamas di raggiungere un accordo con Israele per il cessate il fuoco a Gaza entro due settimane, altrimenti le Idf entreranno a Rafah. Inoltre, secondo quanto si apprende dall'emittente "Sky News Arabic", l'offensiva di Israele a Rafah potrebbe portare alla chiusura - da parte dell'Egitto - della via d'accesso principale degli aiuti a Gaza. (Res)