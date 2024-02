Indonesia: Difesa, abbandonato piano per acquisto Mirage di seconda mano dal Qatar

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

22 luglio 2021

- L’Indonesia ha abbandonato un controverso piano per l’acquisto di aerei da combattimento Mirage 2000-5 di seconda mano dal Qatar. Lo riferisce il quotidiano “The Jakarta Post”, citando una dichiarazione del portavoce del ministero della Difesa Dahnil Anzar Simanjuntak. “Non è previsto l’acquisto di jet Mirage. Anche se era stato pianificato, è stato cancellato... il che significa che non c'è nessun contratto attivo”, ha detto il portavoce. Il mese scorso il ministero ha reso noto un ritardo nell’acquisto dei 12 aerei, motivandolo con vincoli di natura fiscale e annunciato invece un retrofit dei Sukhoi e degli F-16 attualmente in dotazione alle forze armate. La questione dei Mirage è stata motivo di contestazione contro il ministro della Difesa, Prabowo Subianto, candidato alle elezioni presidenziali del 14 febbraio. Gli avversari nei dibattiti della campagna elettorale lo hanno messo in difficoltà per la programmata compravendita degli aerei precedentemente usati dal Qatar, ritenuti vecchi e costosi. (segue) (Fim)