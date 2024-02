Roma: spaccio di droga a Tor Bella Monaca, arrestato 51enne di Viterbo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un panetto da 100 grammi di hashish è stato trovato e sequestrato dagli agenti di polizia del distretto Casilino, in viale di Tor Bella Monaca a Roma. Per questo un 51enne residente a Vetralla, nel viterbese è stato arrestato. In particolare, gli agenti hanno fermato per un controllo una Fiat 600 guidata dall'uomo. Nascosto in un vano ricavato nella carrozzeria è stato trovato il panetto di droga. La perquisizione domiciliare a casa del 51enne ha permesso di sequestrare altri 35 grammi di droga oltre ad un bilancino di precisione. (Rer)