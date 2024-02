Spagna: Sanchez, se popolari non dipendessero da Vox per governo avrebbero approvato amnistia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del governo spagnolo, Pedro Sanchez, si è detto "convinto" che se il leader del Partito popolare (Pp), Alberto Nunez Feijoo, avrebbe approvato la legge di amnistia se non avesse avuto la necessità dei voti di Vox per formare un esecutivo. Lo ha detto in un'intervista al quotidiano "La Voz de Galicia", spiegando che a questo proposito i popolari hanno tenuto delle conversazioni con Uniti per la Catalogna (JxCat) di Carles Puigdemont che, tuttavia, non sono mai state "chiarite". "Dal 2011 al 2017 (quando governava il popolare Mariano Rajoy) la situazione in Catalogna è solo peggiorata. Dal 2018 al 2024, la situazione è solo migliorata", ha evidenziato Sanchez. Secondo il leader socialista, infatti, l'unico modo per governare la Spagna è "comprendere il suo pluralismo politico e la sua diversità territoriale". L'amnistia è “coraggiosa, riparatrice e costituzionale", ha assicurato. (Spm)