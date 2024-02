Sicurezza: Sala, preoccupato da sciopero Polizia Locale, ma perseguiamo obbiettivo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Io sono preoccupato di tutto. E quindi lo sono anche di questo, però sono convinto che sia importante che l’amministrazione persegua il suo obiettivo". Lo ha detto il sindaco di Milano Giuseppe Sala a margine delle celebrazioni del capodanno cinese all'arco della Pace, a Milano, rispondendo a chi gli ha chiesto se fosse preoccupato per lo sciopero indetto dalla Polizia Locale il 20 febbraio, in concomitanza alla settimana della moda.”Che persegua il suo obiettivo - ha continuato il sindaco - in una città cambiata profondamente, che è complessa e più grande, con più turisti il servizio anche della polizia locale, la sera e la notte, sia più ampio”. (Rem)