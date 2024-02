Bangladesh: Bnp annuncia nuove manifestazioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Partito nazionalista del Bangladesh (Bnp), principale forza di opposizione nel Paese, ha annunciato una nuova serie di iniziative a partire dal 13 febbraio. Il programma prevede varie attività in tutto il Paese fino al 19 febbraio, tra cui manifestazioni per chiedere il rilascio della leader ed ex premier Khaleda Zia e di altri dirigenti, la riduzione dei prezzi dei beni di consumo essenziali e l’annullamento delle elezioni del 7 gennaio per il rinnovo della Casa della Nazione, il parlamento unicamerale. Il Bnp ha boicottato quel voto, ritenendo le condizioni di partecipazione non eque. Le elezioni sono state vinte dalla Lega popolare (Al) della prima ministra Sheik Hasina, che si è insediata per la quinta volta, e quarta consecutiva, alla guida del governo. (segue) (Inn)