Bangladesh: Bnp annuncia nuove manifestazioni (2)

- Anche prima del voto il Bnp ha manifestato per mesi per chiedere le dimissioni del governo Hasina e l’insediamento di un esecutivo ad interim e la liberazione di Khaleda Zia, condannata nel 2018 a cinque anni di reclusione per appropriazione indebita e a sette anni per abuso di potere, condanne che il Bnp ritiene politicamente motivate. Tra le altre richieste c’erano l’abrogazione delle leggi sulla sicurezza digitale, sull’antiterrorismo e sui poteri speciali, oltre a una serie di misure economiche. Le manifestazioni sono degenerate in disordini il 28 ottobre a Dacca. Il giorno seguente sono stati eseguiti centinaia di arresti, tra cui quello del segretario generale del Bnp, Mirza Fakhrul Islam Alamgir, rilasciato su cauzione il 17 gennaio. (Inn)