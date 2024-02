Gaza: Hamas, offensiva militare Israele a Rafah farà "saltare" negoziati su ostaggi (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Finora Hamas non ha pubblicamente reso nota la proposta per liberare gli ostaggi, ma, secondo indiscrezioni stampa, prevedrebbe tre fasi, ciascuna della durata di 45 giorni. In particolare, la prima fase comporterebbe il rilascio degli ostaggi fragili (donne, minori, anziani) in cambio di prigionieri palestinesi, l’interruzione di tutte le attività militari e il ridispiegamento dei militari israeliani nelle zone non popolate di Gaza e l’ingresso di più aiuti nella Striscia. Nella seconda fase, Hamas libererebbe tutti gli uomini israeliani tenuti in ostaggio, in cambio del rilascio di 1.500 prigionieri palestinesi – di cui 500 indicati da Hamas -, come contropartita per il ritiro delle Idf e per la fine dell’embargo su Gaza. La terza e ultima fase prevedrebbe, secondo Hamas, lo scambio dei corpi degli ostaggi israeliani e dei miliziani palestinesi. (segue) (Res)