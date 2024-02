Foibe: Loperfido (Fd'I), Conte e Schlein si trincerano dietro ignobile velo di silenzio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Da parte di Conte e Schlein non una parola sul massacro delle foibe nel Giorno del Ricordo di ieri. Un ignobile silenzio il loro verso migliaia di nostri connazionali infoibati dai titini, così come verso tutti coloro che furono costretti ad abbandonare le loro terre per scappare dalla furiosa pulizia etnica perpetrata dal regime Jugoslavo". Lo dichiara Emanuele Loperfido, deputato di Fratelli d'Italia. "Forse per loro le vittime delle foibe sono morti di serie B? Obiettivo del governo Meloni - aggiunge - è quello di creare le condizioni per la nascita di una reale memoria collettiva condivisa su quello che fu uno dei drammi più sanguinari della storia italiana, dopo lunghissimi anni in cui questa triste vicenda è stata avvolta da silenzi, strumentalizzazioni, omertà e oblio. Ora, invece di contribuire ad unire la Nazione in nome della verità storica, la segretaria del Pd e il leader del Movimento Cinque Stelle continuano a tacere, trincerandosi dietro un ignobile velo di silenzio", conclude. (Rin)